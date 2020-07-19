Felipe Melo'dan futbolu bırakacak olan Selçuk İnan için paylaşım: Seni seviyorum

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan, Göztepe maçı sonrası basın toplantısında sezon sonunda futbol kariyerine nokta koyacağını açıkladı.

Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Felipe Melo, Selçuk İnan'ın emeklilik açıklaması sonrası Instagram'dan Selçuk için paylaşımlar yaptı.

"BENİM İÇİN BÜYÜK AYRICALIKTI"

Melo, "Kaptanım seninle aynı formayı terletmek ve beraber kupalar kazanmak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Seni seviyorum." ifadelerini kullandı.

2011-12 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Selçuk İnan, Felipe Melo ile iyi bir ikili olmuş ve sarı-kırmızılı formayla büyük başarılara imza atmıştı.

MUSLERA DA SELÇUK'U UNUTMADI

Galatasaray'ın kaptanlarından Muslera da Selçuk İnan için duygusal bir paylaşım yaptı.

"Kaptanım, uzun yıllar seninle aynı forma altında oynamak harikaydı" diyen Muslera, Aynı sezon mücadeleye başladık, her şeyimizi bu camiaya verdik ve bugün sen futbolu bırakma kararı aldın. Takım arkadaşlığın, dostluğun için sadece kendi adıma değil, tüm Galatasaray camiası adına sana teşekkür ederim. Yeni hayatında sana başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.