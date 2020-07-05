Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti

Sakatlık ve cezalı oyuncuların fazla olması nedeniyle birçok yıldızından yoksun olan Galatasaray, Trabzonspor maçında Feghouli'yi de kaybetti.

Mücadelenin 32. dakikasında Manuel da Costa'ya sert bir müdahale yapan Feghouli, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalırken, sosyal medya Galatasaray taraftarının hışmına uğradı.

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ

Sosyal medyayı ayağa kaldıran Galatasaray taraftarı, böylesine önemli bir maçta kırmızı kart gören Cezayirli oyuncuyu topa tuttu.

Feghouli için yazılan bazı mesajlar şu şekilde;