Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 2017-2018 sezonundan beri Galatasaray forması giyen ve bu dönemde 2 Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Feghouli, takımdaki misyonunu tamamladığını düşünüyor ve yeni bir maceraya atlamak istiyor.

MENAJERİ TEMASLARI KURDU

30 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istemesinin nedenleri arasında sarı-kırmızılı kulübün yaşadığı mali sıkıntılar da yer alıyor. Bonuslarla birlikte Galatasaray'dan sezonda yaklaşık 5 milyon euro kazanan Feghouli, maaşında herhangi bir indirime gitmek istemiyor. Kariyerinin son yıllarında iyi bir sözleşme imzalamak isteyen Cezayirli oyuncunun menajeri Katar ve Suudi Arabistan kulüpleri ile temas kurdu.

YÖNETİM RAHATLIYOR

Özellikle birkaç Katar ekibinin Feghouli'yi istediği ve kesenin ağzını açacağı öğrenildi. Mustafa Cengiz ve yönetimi de Feghouli'nin gidişine sıcak bakıyor. Cengiz, hem maaş yükünden kurtulmak hem de Feghouli'den bonservis geliri elde etmek istiyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı forvet için biçilen rakam en az 6 milyon euro. Galatasaray formasıyla 101 maça çıkan Feghouli, 26 gol 22 asistlik katkı verdi.

(Akşam)