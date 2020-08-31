Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak

Kanal D'de ekrana gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezona sürpriz bir değişiklikle başlıyor. Uzun zamandır yarışmayı sunan Fatih Ürek'in ayrılmasıyla yerine Onur Büyüktopçu getirildi.

YENİ SEZONDA EKRANDA OLACAK

Sosyal medyada hızla yayılan söylentilerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Kanal D "Mutfak alev aldı, mücadele başladı" denildi. Yeni sezonda Onur Büyüktopçu'nun sunacağı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekrana gelecek.

Başarılı oyuncu Onur Büyüktopçu daha önce de 2 sezon TV8'de Yemekteyiz'i sunmuş ardından Kanal D de Çarkıfelek'te sunuculuk yapmıştı.