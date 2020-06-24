Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak

Galatasaray'da Hasan Şaş'tan boşalan yardımcı antrenörlük görevine eski futbolculardan Albert Riera'nın geleceği konuşuluyordu. Ancak bu ismin Ayhan Akman olması kesinleşti.

ÜMİT DAVALA NETLEŞMEDİ

Ayhan Akman yeni sezonda Levent Şahin'le birlikte Fatih Terim'in yardımcısı olacak. Ümit Davala ile yola devam edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan şu an Gaziantep FK'da sportif direktörlük yapan Fatih İbradı da Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor.