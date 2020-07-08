Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'yu defterden sildi.

Deneyimli teknik adamın yıldız futbolcu için yönetime "Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam. Ya Falcao'yu satalım, eğer satamıyorsak da yerine sürekli forma giyecek birini alalım.Bu sezon en kritik maçlarda forvetimiz olmadan oynadık" dediği belirtildi.

ALANYA MAÇINDA OYNAMAYACAK

Bu sezon sakatlığı nedeniyle birçok maçta takımını yalnız bırakan Falcao ise sarı kırmızılı kulüpten ayrılmaya sıcak bakmıyor. Kolombiyalı yıldız son olarak sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna da alınmamıştı.