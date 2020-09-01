Fatih'te tarihi caminin dış cephesine klima taktılar

Tarihi Hirami Ahmed Paşa Camii'ne takılan klima ve duvarından sarkan borulara vatandaşlar tepki gösterdi

İSTANBUL - Hirami Ahmed Paşa Camii'nin dış duvarında dikkat çeken klima, vatandaşların tepkisini çekti. Havadan görüntülenen tarihi yapıda, klima borularının yapı dış cephesinden sarktığı ve bahçesine tavuk kümesi yapıldığı görüldü.

İstanbul Fatih'te bulunan Hirami Ahmed Paşa Camii'nin dış duvarında klima ve sarkan boruları vatandaşların dikkatini çekiyor. Tarihi yapıya yakışmayan görüntüler oluşturan caminin bahçesinde bir de tavuk kümesi bulunuyor. Caminin bu halini gören vatandaşlar tepki gösterirken, yetkililerin bir an önce tarihine uygun restore edilip klimanın konulmasını istiyor. Havadan görüntülen tarihi mescidin klimanın aparatları duvarlara monte edildiği yine boruların duvarın delinerek içeriye alındığı gözler önüne seriliyor. Ayrıca doğalgaz borularının da benzer şekilde tarihi yapının duvarlarına monte edildiği görülüyor.

"Tarihi yapılara önem vermiyoruz "

Fatih'te yaşadığını ve çoğu tarihi caminin bu şekilde olduğunu söyleyen Muhammed Kaya, "Fatih'in bir çok tarihi mekan var. Bir tek sorun burada değil balata doğru inerseniz tarihi çeşmeler görürsünüz. Üzeri yazı yazılmış yapılar var. İnsanlar bilinçsiz bu durumdan rahatsız olan insanlar var bir kodar da rahatsız olmayan insanlar da var. Bu durum böyle olunca maalesef böyle şeyler ortaya çıkıyor. Tarihi yapılara önem vermiyoruz bunun nedeni eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Çünkü geçmişten beri böyleyiz. Avrupaya gittiğinizde nasıl tarihlerine sahip çıktıklarını görüyorsunuz. Böyle olan ülkeler fazla turist çekiyor. Camide sıcak serinlemesi için kışında ısınması için olabilir. Fakat camiyle ilgilenen kişiler bu işin yolunu bulması gerekirdi. Bu cami ufak bir sorun Fatih çevresinde çok daha kötü bunun çözümü buradaki insanları bilinçlendirmek gerekir" İfadelerini kullandı.

"Horozların ötmesi komşuların hoşuna gidiyor "

Tarihi Hirami Ahmet Paşa mescidi bahçesine yapılan tavuk kümesinin sahibi İsmail Çakır ise, "Kümes bir senedir burada var. Horozların ötmesi komşuların hoşuna gidiyor. İsterseniz bu tavukları horazların hepsini keserim. Tarihi yapıya zarar verme niyetim yoktu" dedi.