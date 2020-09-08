Fatih Portakal neden ayrıldı? FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal neden istifa ettiğini açıkladı!

FOX TV'de sunduğu ana haberlerle çok beğenilen ve üst üste reyting rekorları kıran FOX ana haber spikeri Fatih Portakal, emekliye ayrıldığını ifade ederek kanala istifasını sunmuştu. Portakal'ın yerine ise Selçuk Tepeli gelmişti. Fatih Portakal isitfası hakkında açıklamalarda bulundu.

FATİH PORTAKAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Canlı yayında ayrılışının detaylarına değinen Portakal, "Mutlu musun? Ben mutluluğu İzmir'de buldum. 25 yıllık tutmaydı bu. Bırakmam gerektiğini düşündüm. Böyle daha mutluyum. Şu an. Yeri doldurulmayacak insan yok.Temmuz başında kararı verdim. Çok nettim. Doğan abi inanmadı. Ayın 20'sinden sonra tekrar konuşalım dedi. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Son 3 yıldır liderdik. İki senedir. reytinglere bakmıyordum.Kendimi tekrar ediyordum. Bıktım yani. Rekabetsiz olmak rakipsiz olmak insanı boşluğa düşürüyor. Rakip arıyorsunuz kendinize yok. Size yetişemiyor. En yakın rakibinize fark atmışsınız." dedi.

''EFSANEYİ KABUL ETMİYORUM''

Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve Selçuk Küpeli ile son canlı yayına çıkan Portakal görevini Küpeli'e devretti. Portakal, ayrılışına dair samimi açıklamalarda bulundu:

"Bence çok iyi yaptınız. Ben de sizi tanımıyorum. Siz de beni tanımıyorsunuz. Layık olduğunu düşünüyorum. Efsaneyi kabul etmiyorum ama işimi iyi yapıyorum. Bana özgürlük ortamı sağlayan bir yerde çalışıyorum. Süper dostluklarım var. Ekip ruhuyla çalıştık. O yüzden şanslıyım. İşimi seviyorum. İyi de yapmaya çalışıyorum. Doğan Şentürk burada. Haberin başındaki bir insan. Ne diyeceği belli değil. Hiç sormaz bana. 10 yılda dört kere beş kere sadece haber için tartışmışızdır. O yüzden çok şanslıyım. Herkes bir şeyler yazdı. Bir şeyler kurdu. Gerçekten normal karşılıyorum. Ama benim ne dediğim önemli."