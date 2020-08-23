Medya dünyasında bir süredir konuşulan Fatih Portakal iddiası gerçek oldu. Hafta içi her gün saat 19:00'da izleyicilerin karşısına çıkan ve Türkiye'nin en çok izlenen haber bültenini sunan Fatih Portakal Fox Tv'den ayrıldı.

Portakal'ın Fox Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e ayrılma kararını ilettiği ve bir daha haber sunmayacağını söylediği ifade edildi. Ayrılığın iki tarafın anlaşmasıyla gerçekleştiği belirtildi.

"ARTIK YORULDUM"

Fatih Portakal istifa sebebi olarak "yorulmasını" gösterdi. Doğan Şentürk'e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dedi.

Fatih Portakal'ın istifasını hafta içinde FOX TV resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyuracak. "Emekli olan" Fatih Portakal da vedasını ana haber bülteninde yapacak ve FOX ana haber sunuculuğu devrini kapatacak.

YERİNE GELECEK İSİM HAFTA ORTASINDA AÇIKLANACAK

Fox TV'nin bu kararın ardından hızla yeni bir isim için harekete geçtiği ve bir isimle anlaşma da sağlandığı bildirildi. Bu hafta ortasına kadar yeni ismin de açıklanacağı belirtildi.

SON SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINDA SAKALLI HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Fox TV'yi bırakan Fatih Portakal'ın en son sosyal medya paylaşımında sakallı hali dikkat çekti. Portakal paylaşımında "Kesilmeyen rüzgar eşliğinde 'Pazar keyfi'..." notuyla eşi Armağan Portakal ile bir anını paylaştı.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal 2 Şubat 1967, Nazilli, Türk gazeteci ve sunucu.

İlköğrenimini Nazilli'de; liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti.

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı. 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerinden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurtdışına yerleşmesi gereğince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başladı. Ayrıca Fatih Portakal ile Türkiye'nin Trendleri adlı programı da sunmaktadır.

Aydınlı sunucu, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülüne layık görülmüştür.

Eserleri

Ses'SİZ (2012)

Aklımla Dalga Geçme (2016)