Fatih Karagümrük sahasında Akhisarspor'la 3-3 berabere kaldı

Süper Lig'e çıkma mücadelesinde TFF 1. Lig Yarı Final ilk maçında Fatih Karagümrük ile Akhisarspor, İstanbul'da kozlarını paylaştı.

Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmada Karagümrük, son dakikada yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekibin golleri, 18. dakikada penaltıdan Erik Sabo, 59. dakikada Artur Sobiech ve 87. dakikada Koray Altınay'dan geldi. Akhisarspor'un gollerini ise 34'te Bertuğ Bayar, 84'te Erhan Çelenk ve 90'da Uğur Arslan Kuru attı.

Eşleşmenin rövanş maçı 26 Temmuz Pazar günü Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak.