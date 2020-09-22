Fatih Altaylı'nın 500 bin TL maaş alıyor iddiasına Ersin Düzen'den sert yanıt: İspatlayamazsan ne yapacaksın?

Tecrübeli gazeteci Fatih Altaylı, spor basınında yaşanan tartışmalara değindi ve TRT spikeri Ersin Düzen'le ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Altaylı canlı yayında Ersin Düzen ve Rıdvan Dilmen'le alakalı, "Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor. Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım." açıklamalarında bulundu.

ERSİN DÜZEN'DEN CEVAP: İSPATLAYAMAZSAN SEN NE YAPACAKSIN?

Ersin Düzen ise TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programı sırasında Altaylı'ya cevap verdi.

Düzen, Altaylı iddiasını ispatlamaya davet ederek, "Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" dedi.

"SÜREKLİ İNSANLAR BİRBİRİNE İFTİRA ATIYOR"

Açıklamalarının kariyerinin noktalanmasına neden olabileceğini vurgulayan Ersin Düzen, "Ben namusumla, lekem olmadan yaşadım bu ülkede. Burama geldi! Sürekli insanlar birbirine iftira atıyor. Meslek kariyerim sona erecek olsa bile bu konuşmayı yaptım. Bende yürek var! Çünkü benim alnım açık. Hadi bakalım iftirayı ispatlayamazsınız siz ne yapacaksınız?'' ifadesini kullandı

Ersin Düzen ayrıca, söylenildiği gibi 500 bin TL değil bu rakamın onda biri kadar para aldığını ifade etti ve daha sonra moderatörlüğünü üstlendiği programı erkenden bitirdi.