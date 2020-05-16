Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı

Ülke genelinden gelen ziyaretçilerin ibadet etmek için uğradığı tapınakta yaklaşık 20 bin farenin yaşadığı düşünülüyor.

ALKOL, SÜT, KURUYEMİŞ İKRAM EDİYORLAR

Ziyaretçiler, ölen atalarının ruhlarını barındırdığını düşündükleri farelere alkol, süt ve kuruyemiş gibi yiyecekler ikram ediyor.

FARELERİN ISIRDIĞI YİYECEKLERİ YEMEK "YÜKSEK BİR ŞEREF"

Farelerin ısırdığı yiyecekleri yemekse "yüksek bir şeref" olarak değerlendiriliyor. Fareler rahatlıkla insanlar arasında geziniyor ve ziyaretçiler bu durumdan rahatsız olmuyor.