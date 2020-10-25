Falcao'nun attığı golü öven Rıdvan Dilmen, kırmızı kartı eleştirdi: İnanılmaz, olamaz

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray'ın Erzurumspor'u 2-1 yendiği maçı ve futbolun gündemini değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Galatasaray 3 maçtır kazanamıyordu. Başarısızlık gelince çatlak sesler geliyor. Kriz oyunun dışına çıkıyor. Seyircisiz maçlar zaten keyifsiz. Galatasaray'ın Erzurum maçı kolay gözükse de rakımdan dolayı zor maçtı. Erzurumspor'un iki galibiyeti aldatıcı olmasın çok yavaş oynuyorlar. Bu maçı kazanma hakkı var mı deseniz yoktu.

FALCAO'YA ÖVGÜLER

Bugün sahada geldiği günden beri en iyi performanslarından birini gördüğüm Falcao vardı. Attığı gol; bunlar Falcao'nun atabileceği goller. Bir top düşünün uzaydan geliyor. Tecrübe konuşuyor, ofsayta düşebilirdi. Kendini ayarladı, ofsayta düşmedi, koordinasyonunu ayarladı. Havada vuracak şekilde avantaj sağladı, durdurdu ve inmeden de vurdu. Ofsayta düşmemesi tecrübe, göğüsle alışı klas, vuruş klas. Falcao'nun bugün attığı golü Türkiye'de benim diyen oyuncu kolay kolay atamaz, atamaz, Ofsayta düşer. Ya da ofsayta düşmemek için geri gelir top taca gider. Üçüncüsü havada göğsüyle avantaj sağlayacak, elle alır, el alır rakip takım. Falcao köşeye bıraktı, bu kadar basit.

ARDA TURAN'A ÖVGÜ

Galatasaray'ın maçı kazanma arzusu, hatta Babel'i neden çıkarıyor derken Arda'nın da 11'e 10'u hissettirmemesi var. Hangi anlamda? En az 2-3 dakika ikiye birler fauller falan yaptı. Oyunu durdurduğu için övmüyoruz ama Arda'nın girmesi 11'e 10'u bertaraf etti.

"POZİSYON VERMEDİLER"

Galatasaray'da şunu beğendim ikinci devre kazanma arzusunu doğru ataklarla net pozisyon yakalamasa da beğendim ama en çok beğendiğim ilk devre Okan'ın çıkardığı toptu, kolay değildi. 11'e 11'de pozisyon vermedi.

"MARCAO KÖTÜ OYNADI"

Marcao çok kötü oynadı. Luyindama'da biraz yorgunluk var ama fizik kapasitesi iyi olduğu için omuz omuza müdahalelerde iyi bir oyuncu. Hiç pozisyon vermemesi çok önemli bir detay. Sadece ilk devre 30 ile 45 arası beğenmedim.

"DAHA ÇOK POZİSYONA GİRDİLER"

Hep kötüye bakarsak haksızlık yapmış oluruz takımlara. Son dakikalarda Galatasaray 10 kişi daha çok pozisyona giriyorsa bu önemlidir. Pozisyon da vermiyorsa bu da önemlidir. Psikolojik olarak iyi durumda olmadan kazanması da çok önemliydi. Çünkü berabere de bitebilirdi.

"FAUL VERİLEBİLİRDİ"

Birçok Galatasaraylı arkadaş ilk golün faul olduğunu söylüyor. Çoğu faul verebilirdi ama UEFA'nın verdiği kararlarda ikili mücadelelerde hakemlerin bazen hoşgörülü olmasını söylüyor. VAR net faul demiyorsa, bence şöyle olmuştur Arda Kardeşler ikili mücadele demiştir. VAR da müdahale etmemiştir. 60 saniye beklemeleri ofsayt kontrolüdür.

"PENALTIYI GÖRMELİYDİ"

Ama penaltıda görüyorsan şak diye vereceksin. VAR büyük hüner yapmadı orada, olması gerekeni yaptı. Arda Kardeşler penaltıya o kadar yakın ki sen ver VAR iptal etsin. Hakemlerin akıllı olması lazım, utanacak bir şey yok. Gözünün önünde. İki hatadan bahsettim. Hatta Babel'in pozisyonundan 2-3 dakika sonra Marcao oyuncuya çok hafif bir müdahale yapıyor, görmedi. 4. hakeme teşekkür etti.

"FALCAO'NUN KARTI İNANILMAZ, OLMAZ"

Kırmızı kart pozisyonuna gelince, inanılmazdı olmaz. Futbolculuk sizin gördüğünüz gibi öyle kolay bir iş değil. Futbol vücutla, ayakla, parmakla her şeyle oynanan bir oyun. Kural kitabı var ama Allah'ın emri değil bu. Santrafor top saklıyor, saklarken eli geldi. 1.95 oyuncu olsa göğsüne gelirdi. Dirsek yoksa ben kart göstermem. İkisinden biri kesin sarı kart değildi. İkincidekini net görmedim. Bazen oyuncular kendini öyle bir atıyor ki rakip futbolcunun ekmeğiyle oynuyorlar. Hakem Falcao'ya maksimum 1 sarı kart vermeliydi. İlki asla sarı değildi. Yanağına eli geliyor. Böyle bir şey olur mu? Topu saklamasın mı? Saçma sapan sarı karttı. O kadar yatacak darbe yoktu. Arda Kardeşler kötü bir maç yönetti. Birkaç iyi maçı var ama şöyle bir yükselemiyor.

"LUYINDAMA UCHE GİBİ"

Luyindama tam şöyle hazır değil. Kim biliyor musunuz? Benzeri Uche! Geçtim zannedersin ama olmaz. Dengeli oyuncu, vücudunu iyi kullanıyor. Aralarındaki sürat farkını pozisyon alarak kapatıyor.

"MARCAO'YU ABARTIYORLAR"

Ama Marcao çok dağınık. Medyayı okuyorum Marcao'yu Beckenbauer falan yapıyorlar ama Marcao normal bir futbolcu. Dağınık, Anadolu takımlarında olsa senede 5 kez kırmızı kart görür. Kötü oyuncu mu değil. Hiç ilerleme var mı derseniz yok. 9 milyon euro falan diyorlar ya yanında birini daha verin gönderin. Luyindama 6 ay oynamamış çıkar defanstan olmaz. Marcao gol yedirmek için çok uğraştı. Hoca bir pozisyonda çıldırdı.

"MUSLERA BAŞKA SEVİYE"

Dünyanın hangi takımına bakarsanız bakın birinci kalecisi ile ikinci kalecisi arasında fark yok diyemeyiz. Hele Muslera ise altındaki daha başka. Fatih de kötü kaleci değil ama Muslera'nın çıtası çok yüksek. Günümüzde ikinci Muslera gibi kaleci yedekleme lüksü yok. Mesela Barça'da sürekli aynı kaleci var, Liverpool, City, Barça hepsi için aynısı geçerli. Galatasaray'ın tarihine bakın Fenerbahçe iyi yerli kaleciler çıkarmıştır. Galatasaray da iyi yabancı kaleciler getirmiştir. Gelmiş geçmiş bence en iyi Galatasaray kalecisi de Muslera'dır.

RODRIGUES- SERI İDDİASI

Seri devre arasında gelirse işi değiştirir. Rodrigues çok iddialı olmaz. Geriye giden bir oyuncu. Seri de kadroda yok orada. Şunu söyleyeyim. Büyük kulüpler artık deplasmanda daha başarılı olacaklar. Evde puan kayıpları atacaklar. Artık kesin evde yener diyemiyoruz.

"İSKOÇYA VE UKRAYNA'NIN TÜRKİYE'Yİ GEÇMESİ"

Bir Portekiz ligini ele alırsak Porto, Benfica... Bütçeleri bizden düşük. Feghouli 20 milyon alıyor. Fenerbahçe'de önceden 4-5 veriliyordu. Falcao'ya burada kazandığı paranın yarısını vermezler. Türkiye maalesef son 8 yılda borçlanıyor. Çoğalınca yaş ortalaması yükseldi. Başrımız daha da geriye gidecektir. Piyasada futbolcuların kazandığı... Al Hilal'e çevirdiler burayı.

"YURT DIŞINA GİDENLER"

Gençlerimiz gitti. Zeki burada oynuyordu mesela kim istedi? Eminim ki Galatasaray Fenerbahçe istese giderdi. Umut Meraş gitti. Merih Demiral, Fenerbahçe'de idman yapıyordu. Şu an kalsa oynuyordu. Çağlar'ı kim istedi? Oynayamayız diye doğru yaptılar. Çocuklar doğru yaptı. Real Madrid'e mi gittiler hayır! Burak Yılmaz parasını doğru dürüst alsa asla bu yaşta Lille'de macera falan aramazdı. İhraç ettiğimiz oyuncular burada istenmeyen oyuncular.