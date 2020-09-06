Falcao'dan yeni sözleşme açıklaması: Galatasaray'la iki yıllık daha kontratım var, şimdilik devam ediyorum

Galatasaraylı Radamel Falcao, Daniel Habif'e verdiği röportajda kendisi hakkında bir çok konuya açıklık getirdi, bilinmeyenlerini anlattı ve Galatasaray ile Türkiye ile ilgili soruları da yanıtladı.

Radamel Falcao ilk olarak koronavirüs önlemlerinin yoğun alındığı dönemde zamanını nasıl geçirdiği ile ilgili soruya, "Zor bir dönem geçirdik, bahçeli bir evimiz var ve kızlarımızla burada vakit geçirebiliyoruz. Eşimle birlikte eğlenmeye ve bol bol aktiviteler yapmaya çalıştık. Bize birbirimizi tanımayı öğretti diyebilirim, ben de daha iyi bir eş oldum" şeklinde cevap verdi.

Falcao Manchester United kariyerinin neden istediği gibi gitmediğine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Orada iyi anılarım olmadı. İyileşmemin üzerinden aylar geçmişti ve geri dönüşüm zor olmuştu. Yeniden futbola başlamak gibiydi. Kulüp bir geçiş sürecindeydi ve Van Gaal'in gelişiyle fazla fırsatım olmadı. Everton'a karşı oynadığımız maçı benim golümle kazanmıştık. Sonra Milli Takım'a gittim ve döndüğümde Van Gaal bana karşı yüzüme aynen şöyle söyledi, 'Tek forvet oynayacağım, taktik düzeni değiştiriyorum ve diğer forvet senden daha iyi'. Sonrasında düşündüm, iyi oynayıp kazanırken ne değişti ve böyle oldu diye."

"KAZANDIĞIMIZDA BENİ DIŞARI ALDI"

"Kazanırken takım değiştirilmez. Söyleyebileceğim tek şey bu. Kazanırken beni oynatmamaya başladı. Kazandığımızda bile beni dışarı aldı. Van Gaal'e karşı kin tutmuyorum, ilişkimiz güzeldi çünkü yüzüme karşı konuşmuştu."

GALATASARAY'LA SÖZLEŞME YENİLEYECEK Mİ?

"Galatasaray ile sözleşme yenileyecek misin?" sorusuna ise Kolombiyalı golcü, "Ne olacağını bilmiyorum. İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz" yanıtını verdi.

FUTBOLDAN SONRA MENAJERLİK

35 yaşındaki Falcao futboldan emekliliği konusu üzerine verdiği demeçte şunları söyledi:

"Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcuların menajerliğini yapmak olabilir"

"BABAMIN GİDİŞİNİ KABULLENMEK ZORDU"

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Kolombiyalı konuyla ilgili soru üzerine, "Zaman zaman fark etmeden telefon numarasını çeviriyorum. Aramızdan ayrılışını kabullenmek çok zor oldu. Acımız hala taze. Tenis oynarken kalp krizi geçirmişti, onu hep kalbimde taşıyorum" ifadelerini kullandı.

Falcao uzun süren röportajın sonunda ise kısa cevaplar verdiği bölümde şu soruları yanıtladı:

Tarihin en iyi futbolcusu: Maradona, çok etkileyiciydi. Sonra da Cristiano ve Messi gibi canavarlar geldi.

Tarihin en iyi takımı: Guardiola'nın Barcelona'sı.

Birlikte oynadığın en iyi oyuncu: James Rodriguez. İyi bir iletişimimiz var.

Futbolda daha neler yapmak istersin: Kolombiya Milli Takımı ile bir şampiyonluk kazanmak istiyorum.

Hayran olduğu forvet: Brezilyalı Ronaldo Nazario.

Favori olan hangi takımın taraftarı: River Plate. Gördüğüm en tutkulu taraftar ise Galatasaraylılar.