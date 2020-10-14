Falcao, 90+2'de attığı golle Kolombiya'yı yenilgiden kurtardı

Karşılaşmaya yedek başlayan 72. dakikada oyuna giren Radamel Falcao, 90. dakikada takımı 2-1 gerideyken 1 puanı kazandıran golü attı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Şili'nin gollerini 38. dakikada penaltıdan Vidal ve 41. dakikada Alexis Sanchez atarken, Kolombiya'nın diğer sayısı ise 7. dakikada Lerma'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kolombiya 4 puanla 3. sırada kendine yer buldu. Şili ise 1 puanla 7. sırada kaldı.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4 sırada yer alan takımlar turnuva biletini alırken, 5. sıradaki ekip play-off oynuyor. Grupta 10 takım bulunuyor.

FEGHOULI VE VALENCIA ASİST YAPTI

Cezayir forması giyen Sofiane Feguouli, 2-2 biten karşılaşmada takımının ilk golünün asistini yaparken maçın uzatma dakikalarında oyundan alındı.

Fenerbahçeli Enner Valencia ise takım kaptanı olarak sahaya çıktığı mücadelede takımının 3. golünün asistini yaptı ve 69 dakika sahada kaldı. Ekvador karşılaşmada Uruguay'yı 4-1 mağlup etti.

Öte yandan Fas ile Demokratik Komgo'nun karşıya geldiği mücadele 1-1 sona ererken Fas'ta Hatayasporlu kaleci Munir ile Yeni Malatyasporlu Chebake, Kongo'da ise Fenerbahçeli Tisserand, Beşiktaşlı N'Sakala ve Galatasaraylı Luyindama forma giydi.