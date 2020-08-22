Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Karadeniz'de "Sakarya Sahası" adı verilen bölgede 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi müjdeyi vermeden önce Eyüp Sultan Camii'nde dua ettiği görüntüyü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

"MÜJDELİ HABERDEN BİR SAAT ÖNCE"

Altun paylaşımında, "Dünden... Doğal gaz keşfine ilişkin vereceği müjdeli haberden 1 saat önce. Eyüp Sultan Türbesi..." ifadelerini kullandı.