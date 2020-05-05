Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet

Ragıp Zarakolu'nun "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı yazısına İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan çok sert tepki gösterdi.

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Altun paylaşımında, "Kaderi tayin eden Allah'a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE İBRAHİM KALIN'DAN

Zarakolu'nun yazısına bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe, junta, idam söylemlerinizle tarihin çöplük kutusuna yuvarlanıp gideceksiniz. Erdoğan nefretiyle kahrolacak, kininizde boğulacaksınız. Bu millet sizin hiçbir meşum planınıza geçit vermeyecek. Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ragıp Zarakolu yazısında şunları kaleme aldı:

"DP'nin tamamlayamadığı, Demirel'in kısmen başarılı olduğu otoriterleşmeyi yapısal ve İslam-Türk sentezine dayanan bir temel üzerine oturtmaya girişti."

"1950 seçimlerinde birçok solcu da "artık yeter" sloganının cazibesine kapılıp DP'ye oy vermişti. Bu belki biraz "yetmez ama evet" tavrına benzetilebilir."

"1950 yılında yapılamayan darbe, 1960 yılında gerçekleşti."

ERDOĞAN VE ADNAN MENDERES

"RTE, 2010 yılında, 1 Mayıs'ın 1980 sonrasında en kitlesel şekilde kutlanmasına izin verdi. Çünkü hâlâ liberalliğe oynamaktaydı. 1960 yılında Menderes'in 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı ilk kutlayan Başbakan olması gibi. Ya da Batının desteği kesilince, Sovyetlere yönelmeye kalkması gibi. Ama bütün bunlar için çok geçti artık."

"ASILAN MENDERES OLACAKTI"

"Meclis'te CHP'yi kapatmayı hedef alan Tahkikat Komisyonunun kaldırılması da. Saatin tik takları işlemeye başlamıştı bir kere. 1961 yılında asılan Menderes olacaktı, Celal Bayar değil. Affını ise ezeli rakibi İnönü sağlayacaktı!"

RAGIP ZARAKOLU KİMDİR?

1948 senesinde İstanbul Büyükada'da dünyaya geldi. Yazarlığa başlangıcı 1968 yılında Ant ve Yeni Ufuklar dergilerinde oldu. 1972 yılında Ant dergisinde yer alan Vietnam'la ilgili bir yazısı yüzünden hapse girdi. 1974 yılında ilan edilen genel afla hapisten çıktı. 1977 yılında eşi Ayşe Nur Zarakolu ile Belge Yayınevi'ni kurarak yayıncılığa adım attı. 1979 yılında kurulan Demokrat gazetesinin kurucusu ve yöneticisi oldu. 1982'de tekrar hapse girdi. 1986'da İHD'nin kurucuları arasında bulundu. Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) Yayımlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı oldu.

2005'te de Norveç Yazarlar Birliği'nin Norveç Kültür Bakanlığı'yla birlikte verdiği "İfade Özgürlüğü Ödülü"nü aldı. Hakkında hâlâ sürmekte olan çok sayıda dava bulunmaktadır.

Uzun yıllar Özgür Gündem gazetesinin yazarlığını ve danışma kurulunda bulundu.