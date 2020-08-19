F.Bahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Allahyar ile Ankaragücü ilgileniyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon transfer ettiği ve sezonun bir bölümünü İstanbulspor'da kiralık geçiren Allahyar Sayyadmanesh'e Süper Lig'den talip çıktı.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Takvim'in haberine göre; Sarı Lacivertli ekipte 19 yaşındaki futbolcusu Allahyar'a Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün talip olduğu öğrenildi.

Başkent ekibinin bu oyuncuyu kiralamak için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü. Allahyar geçen sezon İstanbulspor'da kiralık olarak forma giymişti.

UKRAYNA EKİBİ DE TALİP OLMUŞTU

Adı son olarak Ukrayna ekibi FC Mariupol ile anılan Allahyar sezonun son maçında ilk 11'de görev almış ve başarılı performans sergilenmişti.