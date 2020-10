Ezhel ve Ufo361'in Wir Sind Kral sözleri nelerdir? En güzel Wir sind kral sözleri hangileridir?

Ezhel ve Ufo361'in Wir sind kral sözleri düet yaptıkları şarkı bizlerde her zaman olsun hayranlık bırakmıştır. Sözleri okurken hemen geçmeyip en az bir dakika olsa da üzerinde düşününce o zaman sözlerin büyüsünü fark edebileceksiniz. İşte Ezhel ve Ufo361'in Wir sind kral en güzel sözleri haberimizde…

WİR SİND KRAL ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

[Intro: Ezhel]

Wir sind Kral

(Biz Kralız)

Wir sind Kral (eh, eh, eh, eh, eh)

Wir sind Kral (eh, eh, yeah)

Wir sind Kral

[Ezhel] –

Kıza bak, baka kaldım, tatlı, sanki baklava

Kimseye güvenemem, alayınız backstabber

İki kez, üç kez olsa, tamam eyvallah, tamam

Daha ölmedik ama dolu etraf akbaba

Postuna mâl olabilir dönüşmek Rockstar'a

Sokak rap militanı gibi girdim çat kapı

Ama bu sokak farklı, burda derler "Sackgasse"

Avrupa ortasında oynatırız farfara

Tam yarana bıçağım, kafana sıça'm

İntikam, başka bi' zaman, dökemem şimdi kan

U-F-O, bölge elli bir, Area 51

Bilgilen keke, bizi çal, biziz ichi ban (ichi ban)

[Hook: Ezhel, Ufo361]

Wir sind Kral (Kral, Kral, oh)

Wir sind Kral (wir sind Kral)

Wir sind Kral (wir sind Kral, ihr wisst Bescheid)

(Biz kralız (Biz kralız olayı biliyorsunuz)

Wir sind Kral (wir sind Kral, Stay High)

[Ufo361, Ezhel]

Wir sind Kral, wir sind überall, Krone voll Juwel'n (wir sind Kral)

(Biz kralız, her yerdeyiz, tacımız mücevherlerle dolu)

Ja sie drippt (drippt), Soße Hollandaise, geh uns aus dem Weg

(Evet, damlıyo', sos hollandaise, önümüzden çekil)

Ihr seid „urgh", wir sind „haa", ihr seid lame, wir sind fast (fast)

(Siz ögh'sünüz, biz haa'yiz, siz yavaşsınız, biz hızlıyız)

Ihr seid Bauern, wir sind Kral, das sind Facts, no Offense (no Offense)

(Siz birer piyonsunuz, biz kralız, bunlar gerçekler, darılmaca yok)

Wir sind Future, Dicka, ihr seid nur Past (ja)

(Ne geleceği, dostum? Siz geçmiş zamansınız)

DJ Khaled, Dicka, ja, we the best (wouh)

(DJ Khaled, dostum, evet, biz en iyiyiz)

Wir sind Lions, Dicka, ihr seid nur Cats (Cats)

(Biz aslanız, sizler ise sadece kedi)

Geh zur Seite, ja, sonst wirst du verletzt (ha, ha)

(Yol ver, evet, yoksa yaralanırsın)

Dicka, mein erstes Kollabo mit Ezhel (ja)

(Oğlum, Ezhel ile ilk çalışmam)

Ja, so viel Drip, meine Diamonds sind clean (clean)

(Evet, çok fazla drip, pırlantalarım saf)

Ich bin der Champ hier, als wäre ich Vettel (skrrt)

(Vettel gibi şampiyonum)

Platz Eins, Dicka, ich starte durch's Ziel, ja (Ziel, ja, uh)

(Bir numara, dostum hedefime doğru gazlıyorum)

Dicka, wir sind Kral

(Oğlum, biz kralız)

Deine Bitch sagt, "Ufo, lütfen kal"

(Senin orospun diyor ki "Ufo, lütfen kal")

Ich sag', "Kein Problem, ja, ich bleib'"

("Sorun değil, kalırım", dedim)

Lights out

(Işıklar sönsün)

[Ezhel, Ufo361]

Ja, wir sind Kral

(Evet, Biz kralız)

Wir sind Kral

(Biz kralız)

Wir sind Kral

Wir sind Kral

Wir sind Kral

[Ezhel]

Wir sind Kral

Wir sind Kral (wir sind, wir sind Kral)

Wir sind Kral (wir sind Kral)

Wir sind Kral (wir sind Kral)

Wir sind Kral (Kral)