Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı

Ünlü rapçi Ezhel, geçtiğimiz günlerde Bavul Dergi'den Burak Abatay'a röportaj verdi. Samimi açıklamalarda bulunan Ezhel, Norm Ender hakkında da sessizliğini bozdu.

Ezhel, geçtiğimiz yıl Mekanın Sahibi şarkısı ile tartışmaların fitilini ateşleyen Norm Ender'in şarkısında kendilerini popüler kültüre köle olmakla suçladığını ancak söylediği ne varsa kendisinin yaptığını söyleyerek "Biz bir şey yapmadık. Herhalde bize gıcık oldu" dedi.

"BİZE SÖVEREK PARA KAZANDI, MÜKEMMEL SİSTEM"

Ezhel, Norm Ender hakkındaki sözlerine şöyle devam etti: "Şarkıda dediklerinin daha arkasında dursun isterdim. Anlamadım arkadaşı. Değişik bir şey oldu. Adam bize söverek para kazandı valla mükemmel bir sistem. İnsanlar sonra bizden tiksindiler nefret ettiler anlamadım ne yaptık nasıl oldu. Bizi sevmeyen insanları bir odak noktasına topladı ve hıncını aldı. İnsanlar sevindiler kavgayı da sevdikleri için. Ondan sonra programlara talk şovlara çıktı. Orada da bize sövdü, saydı, hakaret etti. Bizim kültürde var işte.

"AYNI ŞEYLERİ BEN YAPSAM, FANLARIM BENİ YOK EDERDİ"

Aynı şeyleri ben yazsam, kafiyesiz rap falan, mesela yapamazdım. Ya da ben öyle yazsam benim fanlarım beni yok ederdi o yüzden de üzülüyorum. Diss evet belli bir şeye göre kazanılır ama çok vasat bu. Daha güzel bir şey olsun isterdim. İnsanların dönüp bize söylediği şeyler çok komik oldu sonra. Bize laf sokuyorlar ama komik şeyler söylüyorlar insanın gülesi geliyor. Daha sağlam daha akılcı şeyler beklerdim."