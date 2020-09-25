Yaptığı rap şarkılarla adından sıklıkla bahsettiren Ezhel kimdir?Ezhel'in gerçek adı nedir? Ezhel nereli?

EZHEL KİMDİR? EZHEL GERÇEK ADI

Sahne adı Ezhel olan Ömer Sercan İpekçioğlu 1 temmuz 1990 yılında Ankara'da doğdu.

İlk albümünü 2017 yılında çıkarmıştır. Müziğinin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap" olarak tanımlayan rapçi geniş kitlelere sosyal medya ile ulaşmıştır. Kısa sürede milyonlara kendini dinletmeye başlayan genç rapçi şarkılarında Ankara'da yaşadığı mahalle kültürünü yansıtıyor.

Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır. Ezhel, Gitar, piyano, ney, def ve darbuka çalabilmektedir.

Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır.

Türkçe rap'in önemli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.

Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur.

Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulunmuştur.

2018 Mayıs ayında Ezhel hakkında açılan davada ünlü rapçi "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçlamasıyla hakkında 10 yıla kadar hapsi istenmiş ilk duruşmada beraat etmişti.

EZHEL NASIL ÜNLÜ OLDU?

Ankara'nın mahalle kültürünü şarkılarına taşıyan ünlü Rapçi, Reggae tarzı müzikte yapıyor. Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalıyor. Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı ''Sekiz'' adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaştı.

Ezhel, 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu. Hiphoplife tarafından desteklenen ''Freestyle King 2'' yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. oldu. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen ''Organize Oluyoruz vol. 2'' albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısını ekledi.