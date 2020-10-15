Ezhel - Benim Derdim sözleri nelerdir? Ezhel - Benim Derdim şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler!

Ezhel'in son zamanlarda çıkan birçok şarkısından birisi de Benim Derdim isimli rap parçasıdır. Peki Benim Derdim sözleri nelerdir? Şarkı hakkındaki tüm bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.

EZHEL "BENİM DERDİM" SÖZLERİ

Bir akşam bir barda

Bir yandan içerken, bir adam yanaştı

Bir anda birden, dedi ki, genç, hayat ne kadar adi

Dedim, hiç başlama abi

Dedi, az anlatsam bari

Dedim ki, anlatma

Dedim, benim derdim, benim derdim bana yeter

Dedim, benim derdim, benim derdim bana yeter

Bir akşam bir barda, birazcık sarhoşken

Bir kadın yanaştı, belliydi halinden

Dedi ki, hey, ayrıldım sevgilimden, takılalım mı seninlen?

Unutmak istediğimden, dedim, hiç yaklaşma

Dedim, benim derdim, benim derdim bana yeter

Dedim, benim derdim, benim derdim bana yeter

Benim derdim bitmez, aç kalırım benim derdim midem

Kimse yardım etmez dert kendi derdi değilken

Benim derdim giyinmem değil, giyinmediğinden

Sokak çocukları giysi, giyim derdin iğrenç

Benim derdim ülkem, boktan hep şu gündem

Her bi' yer tecavüz hep bomba düştüğünden

Benim derdim dünya, yok olur bizimlen

Boş kibirimizden, dolayı kirli bir yer

Benim derdim insan

Delirten bi' cins tövbe edip durur zanneder temizlendi vicdan

Benim derdim isyan, edemediğim bi' türlü büründüremediğim

Ete kemiğe de belki

Senin derdin bomboş, kerizler bi' hoş derdi

Şuymuş ki eldivenle eli terliyormuş

Saçma sapan şeyler, televizyon korkunç

Dizilerin sahteliğini, derdin belliyorsun

Benim derdim bilmen, bilmen gerektiğinden

Anlatırım istersen elimden geldiğinden

Benim derdim bir ben değil de hepimizken

Elin bencilliğinden benim de derdim kimsem

Benim derdim gitsem şehirlerinden birden

Derim dert bi' bitsen gelirken tripler

Delircem delirtcem derinlerde kinler

Yerim yer değil her şeyin derdi bir oh

Dedim, benim derdim, benim derdim bana yeter

Dedim, benim derdim, benim derdim bana yeter

BENİM DERDİM ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 13 Ekim Salı günü Youtube'a yüklenmiştir. Şuanda 400 bin küsur izlenmeye sahiptir. Şarkının diğer bilgileri aşağıdaki gibidir:

Yönetmen: Mia Hennig

Kıdemli Yapımcı: Gunnar Weber

Yetenek İlişkileri: Annamaria Allertz

Sorumlu Yapımcı: Jonas Lehnart

DP ve Gaffer: Tobi Jall

Birinci AC: Benjamin Raeder

Işık Operasyonu: Jimmy Andrich

Ses Mühendisi: Dirk Feistel

Tasarım: Bee Clark

Fotoğraf: Jeanette Friedrich