Ezhel - Benim Derdim sözleri nelerdir? Ezhel - Benim Derdim şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler!
Ezhel'in yeni şarkısı 'Benim Derdim' çıktı. Rap şarkısı severler şarkının sözlerini hemen araştırmaya başladı. Peki 'Benim Derdim' şarkı sözleri nelerdir? Benim Derdim şarkısı tüm sözleri sizlerle...
Ezhel'in son zamanlarda çıkan birçok şarkısından birisi de Benim Derdim isimli rap parçasıdır. Peki Benim Derdim sözleri nelerdir? Şarkı hakkındaki tüm bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.
EZHEL "BENİM DERDİM" SÖZLERİ
Bir akşam bir barda
Bir yandan içerken, bir adam yanaştı
Bir anda birden, dedi ki, genç, hayat ne kadar adi
Dedim, hiç başlama abi
Dedi, az anlatsam bari
Dedim ki, anlatma
Dedim, benim derdim, benim derdim bana yeter
Dedim, benim derdim, benim derdim bana yeter
Bir akşam bir barda, birazcık sarhoşken
Bir kadın yanaştı, belliydi halinden
Dedi ki, hey, ayrıldım sevgilimden, takılalım mı seninlen?
Unutmak istediğimden, dedim, hiç yaklaşma
Dedim, benim derdim, benim derdim bana yeter
Dedim, benim derdim, benim derdim bana yeter
Benim derdim bitmez, aç kalırım benim derdim midem
Kimse yardım etmez dert kendi derdi değilken
Benim derdim giyinmem değil, giyinmediğinden
Sokak çocukları giysi, giyim derdin iğrenç
Benim derdim ülkem, boktan hep şu gündem
Her bi' yer tecavüz hep bomba düştüğünden
Benim derdim dünya, yok olur bizimlen
Boş kibirimizden, dolayı kirli bir yer
Benim derdim insan
Delirten bi' cins tövbe edip durur zanneder temizlendi vicdan
Benim derdim isyan, edemediğim bi' türlü büründüremediğim
Ete kemiğe de belki
Senin derdin bomboş, kerizler bi' hoş derdi
Şuymuş ki eldivenle eli terliyormuş
Saçma sapan şeyler, televizyon korkunç
Dizilerin sahteliğini, derdin belliyorsun
Benim derdim bilmen, bilmen gerektiğinden
Anlatırım istersen elimden geldiğinden
Benim derdim bir ben değil de hepimizken
Elin bencilliğinden benim de derdim kimsem
Benim derdim gitsem şehirlerinden birden
Derim dert bi' bitsen gelirken tripler
Delircem delirtcem derinlerde kinler
Yerim yer değil her şeyin derdi bir oh
Dedim, benim derdim, benim derdim bana yeter
Dedim, benim derdim, benim derdim bana yeter
BENİM DERDİM ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 13 Ekim Salı günü Youtube'a yüklenmiştir. Şuanda 400 bin küsur izlenmeye sahiptir. Şarkının diğer bilgileri aşağıdaki gibidir:
Yönetmen: Mia Hennig
Kıdemli Yapımcı: Gunnar Weber
Yetenek İlişkileri: Annamaria Allertz
Sorumlu Yapımcı: Jonas Lehnart
DP ve Gaffer: Tobi Jall
Birinci AC: Benjamin Raeder
Işık Operasyonu: Jimmy Andrich
Ses Mühendisi: Dirk Feistel
Tasarım: Bee Clark
Fotoğraf: Jeanette Friedrich