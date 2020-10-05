Eypio Urgan şarkı sözleri | Eypio şarkıları, şarkı sözleri | Eypio kimdir, gerçek adı nedir?

Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Eypio, yeni şarkısı Urgan'ı piyasaya sürdü.

EYPİO URGAN ŞARKI SÖZLERİ

Boynumda urganların ilmekleri var

Saplanan göğsüme kirpikleri var

Canavar

Yazmazsam nağmesine

Şu sazın her teline

Ellerim kanar

Yağınca yağmurlar ıslanmalılar

Gökkuşaklarını kıskanmalılar

Pislenmeliler

Hapisler delilerle doldu

Suçlular da kanka

Üstlenmediler

Her gece düş gibi gördüğüm

Her gece dün gibi kördüğüm

Her gece gündüze gömdüğüm

Trump gibi kime duvar ördüğüm

Belli mi değil kederli mi değil

Ödesen kader bedelli mi değil

Hayat bu herkesi ezdiğin değil

Bu yaptığın sana yakıştı mı beyim?

Üfle bi neyim

Küfte bi mavi

Doğruyu söyle

Ben üfle biteyim

Demli bi çay ya da eski bi deyim

Bi namlunun ucunda git de gideyim

Bit de biteyim

Doksanlardan eski bi teyp

Eski bi kaset

Eski bi söz ya da eski bi geyik

Bizi kanka aldılar rehin

Yağınca yağmurlar ıslanmalılar

Gökkuşaklarını kıskanmalılar

Pislenmeliler

Hapisler delilerle doldu

Suçlular da kanka

Üstlenmediler

Boynumda urganların ilmekleri var

Saplanan göğsüme kirpikleri var

Canavar

Yazmazsam nağmesine

Şu sazın her teline

Ellerim kanar

EYPİO ŞARKILARI, SÖZLERİ

-Aşk, deniz gören evdeki teras mı?

-Omuzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyom

Saçlarıma rüzgar vuruyor

Onlar bana isim arıyor, kül sandılar alev alıyom

Bu devran döner bir gün dönme sakın yolundan

Hapislere düşmesin de girmesinler kolundan

- Buzda olsan erime..

Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine

EYPİO KİMDİR?

Asıl adı Abdurrahim Akça olan Eypio, 2 Şubat 1983 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiştir. Anne ve babası Türkmendir.

2002 yılına kadar İstanbul Zeytinburnu'nda yaşadıktan sonra 2002'de Hollanda'ya gitmiştir. A.P.O, burada ilk kayıtlarını yabancı bir grupla yapmış ve onlarla çalışmıştır. Daha sonra tek başına çalışmaya başlamış ve ilk albümü A.P.O E.P'yi 2005 yılında çıkartmıştır.

Hollanda'daki çalışmalarına devam eden A.P.O, 2006 yılında RapFabriek'i çıkarmıştır.

2007 yılında Hırsız Var isimli albüm çıkarmıştır. 6 yıl Hollanda'da yaşadıktan sonra, 2008 yılında Türkiye'ye dönen A.P.O, dördüncü underground albümü olan Apollo'yu çıkartmıştır.

Aynı yıl İstanbul'da kendisine ait Bol Wear isimli HipHop giyim mağazasını açmıştır. HipHop kültürüyle ilgili her şeyin olduğu bu mağaza kısa bir sürede tanınmış ve birçok MC ve HipHop severin tercihi olmuştur.

A.P.O, 2009 Şubat'ında piyasaya çıkan Fuat'ın Kalbüm albümünde konuk sanatçı olarak yer almıştır. Bunun ardından 2009 Mayıs ayında vizyona giren gençlik sinema filmi Adab-ı Muaşeret'in Soundtrack'i için Sultana'yla düet çalışması yapmıştır.

Rap çalışmalarına devam eden A.P.O, 2009 Haziran'ında kendi müzik stüdyosunu kurmuştur. Stüdyosunda kendi kayıtlarını alan A.P.O, dışarıdan kayıt alınmasını da sağlamaktadır. Bu stüdyoda hem rape yeni başlayanlar için rap müziğine ve rap yapmaya dair bilgiler verilmektedir. A.P.O, 2013 yılında mahlasını Eypio olarak değiştirmiştir. 2013 yılında Ayrım Yok adlı video klibini paylaşmıştır. 2014 yılında Beton Duvar albümündeki Kral Çıplak ve Ay Kızım adlı parçalara klip çekilmiştir 24 Aralık 2015 tarihinde Burak King ile birlikte yaptığı "Günah Benim" adlı single parçası 180 milyon izlenmeyi geçmiştir.17 Haziran 2016 tarihinde Burak King ile birlikte Ay Bizim Yıldız Bizim adlı milli takım parçasının yayınlamışlardır. 1 Temmuz 2016 tarihinde Günah Benim isimli albümü çıkarmıştır.