Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Evrim Aras, başarı hikayesi ile vatandaşların merak konusu haline geldi. Ekonomi dünyasının tanınan isimlerinden Evrim Uras hakkında Evrim Aras kimdir, Evrim Aras hayatı ve biyografisi gibi konular araştırılıyor.

EVRİM ARAS KİMDİR?

1979 Ankara doğumlu. O.D.T.Ü. Geliştirme Vakfı Özel Lisesi'nden sonra İstanbul Eyüboğlu Koleji'ni bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nden 2001'de mezun oldu. 2001 yılından bu yana Aras Kargo'da Şube personeli, Şube Yönetmen Yardımcısı, Marmara Bölgesi Müşteri Hizmetleri temsilcisi, Halkla İlişkiler sorumlusu, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynaklıklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak da görev yapan Aras, Temmuz 2007 tarihinde Genel Müdürlük görevini yürütmeye başladı. 2008-2013 yılları arasında Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Evrim Aras 2013 yılı itibariyle görevine Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su unvanı ile devam etmektedir. Bir erkek çocuk annesi olan Evrim ARAS, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı, KAGİDER ve TÜSİAD üyesidir. Aras 2015 yılında, IAIR Global Economy ve Sustainability (Küresel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik) organizasyonu tarafından, 2015 yılının özel kategorisi Woman of the Year (Yılın Kadını) ödülüne layık bulundu.