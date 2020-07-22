Galatasaray'ın evli yıldızı Ryan Donk, İstanbul gecelerinde 2 kadınla görüntülendi

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, önceki gece Boğaz'da bir tekne partisine katıldı. İki kız arkadaşıyla partiden ayrılan Donk, Kuruçeşme'de kadınlardan biri ile el ele yürürken, gazetecileri görünce kaçmaya başladı.

22.07.2020 00:46 | Son Güncelleme: 22.07.2020 08:49

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, önceki gece Kuruçeşme'de çapkınlık yaparken görüntülendi. Boğaz'da düzenlenen özel bir tekne partisine katılan evli ve çocuklu futbolcu, iki kız arkadaşıyla oradan ayrıldı.

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Kızlardan biriyle el ele aracına doğru yürüyen Donk, gazetecileri karşısında görünce depar attı. Kızları bırakıp koşmaya başlayan Donk, soluğu Arnavutköy'de aldı.

Şaşkına dönen iki kadın ise, Range Rover marka lüks araçlarını yolun ortasında bıraktı. Trafiğin 80 metre tıkanmasına neden olan ikili, bir itfaiye aracının geçmesine engel oldu.

DONK'UN REZİDANSINA GİTTİLER

Panik yaşayan kadınlar sonunda bagaj açık şekilde yollarına devam etti. Görevlilerin uyarıları ile araçlarını kenara çeken ve bagajı kapatan ikili, soluğu Donk'un bulunduğu Levent'teki özel bir rezidansta aldı.

Ryan Donk'un lüks cipine yönelen kadınlardan biri, araca binmeden önce objektiflere zafer işareti yaparak poz verdi.