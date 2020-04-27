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Everest filmi konusu nedir? Everest oyuncuları ve Everest özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Everest filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Everest konusu, Everest özeti ve Everest oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Everest filminin detayları…

27.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:24

İzleyenleri ekrana bağlayan Everest filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Everest filmini izleyecek olanların merak ettiği Everest konusu nedir, Everest oyuncuları kimler ve Everest özeti gibi konuları inceliyoruz.

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EVEREST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Everest'e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur.

Film 1996 yılında Everest'te meydana gelen gerçek bir hikayeden uyarlandı.

EVEREST OYUNCULARI VE KADROSU

Everest Yönetmen: Baltasar Kormákur

Everest Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Robin Wright, Josh Brolin, Sam Worthington

Everest Tür: Macera, Drama, Gerilim

Everest Yapım Yılı: 2015 (150 dk)

Everest Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2015 Cuma

Everest Senaryo: Simon Beaufoy, Lem Dobbs

Everest Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Everest Orijinal Dil: İngilizce