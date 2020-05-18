Evde ayak bakımı basıl yapılır?

Gün içinde yorulan ve tahriş olan ayaklarımızın ilgiye ve bakıma ihtiyacı var. Çeşitli ayak sorunları ve rahatsızlıklar da buna eklenince ayak sağlığımızı ciddi tehlikelere maruz kalıyor. Evde ayak bakımı yöntemleri ile ayak sağlını korumak oldukça kolay ve pratik.

EVDE AYAK BAKIMI NASIL YAPILIR?

Evde ayak bakımı yapmak oldukça kolay bir işlemdir. Bunun için evde bulunan malzemeler yeterlidir. Basit tekniklerle ayaklarınız daha sağlıklı ve daha rahat olacak.

• Ilık ve sabunlu suyla ayaklarınızı yıkayın. Ayaklar yıkandıktan sonra soğuk suyla durulayın.Havlu kullanarak ayak parmak araları da dahil olmak üzere güzelce tüm ayak kurulanır. Bu işlemlerden sonra nemlendirici sürün.

• Ayak tırnakları kesilirken birtakım hususlara dikkat edilir. Tırnaklar düz olarak değil yuvarlak biçimde kesilir. Tırnakların yan kısımlarındaki etleri kesmemeye özen gösterin. Bu yöntem ile ayak tırnakları daha sağlık ve daha hızlı uzayacaktır.

• Ponza taşı ile ayaklara masaj yapılır. Nasır oluşumunu engellemek için ponza taşı ile masaj yapmak olumlu sonuç verecektir. Bu yöntem ölü derinin ayak yüzeyinden atılmasını sağlayarak cildin canlı kalması sağlanacaktır.

• Ayak bileğinden yukarı doğru diz kapağına kadar masaj yapın. Bu masaj kan dolaşımını hızlandırarak ağrıları ve şişmeleri ortadan kaldırır.

• Yatmadan evvel ayaklara krem sürür. Yatarken de yünlü çorap giyilir.Uyandığınızda ayaklarınızın pamuk gibi olduğunu göreceksiniz.

• Yatmadan önce ayaklarınıza krem sürerken dikkatli olmanız gereken bir husus vardır. Kremi parmak aralarına kaçırmadan sürmek gerekir. Bu hata yapılırsa parmak aralarında mantar oluşumu gerçekleşebilir.

AYAK SAĞLIĞI İÇİN TAVSİYELER

• Ayakların her gün yıkanıp kurulanması gerekir.

• Ayaklar havalandırılmalı ve temiz çoraplar giyilmelidir.

• Her gün aynı ayakkabıyı giymek doğru değildir.

• Pedikür ve manikür aletlerinin hijyenine dikkat edilmelidir.

• Ayak kokularını engellemek için alüminyum içerikli kremler tercih edin

• Ayak tırnaklarındaki oje uzun süre kalmamalıdır. Bu tırnakların sararmasına yol açabilir.