Euro ve Sterlin güncel fiyatı nedir? Euro ve Sterlin ne kadar? Euro ve Sterlin ne kadardan işlem görüyor? Euro ve Sterlin 22 Haziran haftası!

Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkenin ortak para birimi olan Euro ve Sterlin haftaya nasıl başladığını merak ediliyor. Uluslararası ticarette kullanılan alternatif para birimleri olan Euro ve Sterlin hakkında merak edilenler haberimizde.Euro ve Sterlin ne kadar? Euro ve Sterlin güncel fiyatı nedir? Euro ve Sterlin ne kadardan işlem görüyor?

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,6750'den, sterlin/TL de 8,5020'den satılıyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 97,5 seviyesinde dengelendi. Euro/TL paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1190 seviyesinde seyrediyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

EURO NEDİR?

Euro veya Avro (simge: €; kod: EUR), Avrupa Birliği'nin kurumları tarafından kullanılan ve Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan'ın oluşturduğu euro bölgesinin resmî para birimi. EURO

Ayrıca dört Avrupa ülkesinde (Andorra, Monako, San Marino ve Vatikan) daha kullanımda olan euro, 2018 itibarıyla her gün yaklaşık 343 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır. Ek olarak 2 itibarıyla dünya genelinde 240 milyon insan -Afrika'daki 190 milyon insan dahil- euroya sabitlenmiş para birimlerini kullanmaktadır. Euro, Amerikan dolarının ardından dünyada en büyük ikinci rezerv para ve en çok kullanılan ikinci para birimi konumundadır. Eylül 2018 itibarıyla dolaşımdaki yaklaşık €1.2 trilyon değerindeki banknot ve madenî parayla birlikte euro, dünyadaki en büyük toplam değere sahip para birimidir. Uluslararası Para Fonu'nun çeşitli para birimleri arasında yaptığı 2008 yılı GSYİH ve satın alma gücü paritesi tahminlerine göre, euro bölgesi dünyadaki ikinci büyük ekonomidir.Euro adı 16 Aralık 1995'te resmen kabul edildi. Euro, 1 Ocak 1999'da hesap birimi olarak dünya finans piyasalarına tanıtıldı ve 1:1 (ABD$1,1743) oranı ile ECU'nun yerini aldı. Euro madenî para ve banknotları 1 Ocak 2002'de dolaşıma girdi.