Etkileyici Sözler 2020 | Etkileyici anlamlı sözler, güzel aşk sözleri etkileyici, sevgiliye etkileyici sözler, etkileyici özlü sözler

Sizler için en güzel, en anlamlı etkileyici sözleri araştırdık. 2020 yılı için en etkileyici sözlere yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte karşınızda en etkileyici sözler, etkileyici mesajlar, etkileyici özlü sözler...

ETKİLEYİCİ SÖZLER 2020

- Üzüleceğinizi bile bile üstünüze gelenleri affetmeyin. Bilerek kendinden güçsüzü ezenler, ezilmeyi hak ederler.

- Çektiğini acı sanıyorsan, bir de anasız babasız büyümeye çalışan çocuklara bak. Allaha nankörlük etme, bu haline şükret evlat.

- Bütün iyi şeyler güler. Yalvarırım gülmeyi öğrenin.

- Hava soğuk, umutlar uzak. Demek ki bugün de içimizi çay ısıtacak.

- Beni en çok terkedilmek olgunlaştırdı. Şimdi öyle bir nasır kapladı ki kalbim, insanların hepsi terk etse bana mısın demez artık.

- Sinir uçlarımı yok ettin sevgili. Artık çok istesem de seni sevmeyi, başaramıyorum.

- Ben düşüncülerimi diğer insanların fikrini değiştirecek diye paylaşmam. Ben düşüncelerimi benim gibi düşünen insanlarla yalnız olmadıklarını bilmeleri için paylaşırım.

Etkileyici sözler

- Size sıradan biriymiş gibi davranan hiç kimseyi sevmeyin.

- Ne bileyim be sevgili... Öyle güzel baktın ki gözlerime, sevmek değil ölmek geldi içimden.

- Ne yaptıysam seni unutamadım...

- Biz ne günler gördük reis ne kavgalar verdik reis, gelen vurdu yıkılmadık, bu da geçer değil koca reis...

- Kahpeliğin okulu yok ama mezunu çok.

- İnsanlar seninle konuşmayı bıraktığında, arkandan konuşmaya başlarlar...

- Erkek adamda herkes gibi hata yapar ancak asla ama asla yamuk yapmaz.

- Ötesi yok bu duanın benim ol. Benimle, aklınla, aşkınla bin yaşa.

- Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi. Seni sürekli gülümsetmeye çalışmam bu yüzdendir.

- Unuturum diye uyudum, yine seninle uyandım. Belli ki uyurken de sevdim seni.

- Elimde olsa sesine sarılırdım.

Etkileyici mesajlar

- Lanet olsun. Ne muazzam şey seni sevmek!

- Kötü bir işin en gizli şahidi vicdandır.

- Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.

- İnsan, evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.

- İçine attıkların kederindir. İçinden atamadıkların kaderin…

- Burası gönül demliği yar. Dile dua, çaya dem, yüreğe kıdem. Aşk'a vefalı olan gelsin.

- Bir lades tutuşsak, nesine desen, sesine derim. Bilirsin yüzün aklımdadır hep, ben sesini özlerim.er.

- Seni seviyorum diyenin sevgisinden şüphe et, çünkü aşk sessiz, sevgi dilsizdir...

- Aşk insanı hayata bağlar hayat ise insanı aşka bağlar.

- Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur.

- O kadar güzel unutmuştun ki beni, hatırlatmaya kıyamadım.

- Öyle bir gel demelisin ki, mesafeler anlamını yitirmeli.

- Ne demiş şair. Mutluluğu benimle bulan benimdir gerisi misafir.

- Tercihleriniz umutlarınızı yansıtsın korkularınızı değil.

- Kasımda aşkı bulamadık, kapıyı aralık bıraktık.

- Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık "sevda" da boğulur.

- Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim.

- Beni aşka öyle aç bıraktın ki, yokluğunda kendi duygularımı katık yapıp yedim. Şimdi bir garibim sevdanın yolunda, durağım belli değil, gideceğim yer belli değil.

- Hayatı yaşayamam diye korkacağına, hayat akıp giderken sızıntı yapan yeri bul ve durdur zamanı. İçinde bulunduğun anı yaşamayacaksan, ne anlamı kalır ki nefes almanın.

- En güçlü insanlar genellikle yalnızdır.

- Sen böyle güzelken bana söz düşmez bakma, şiirler yazdığıma.

- Ne kadar seversen, o kadar sevilirsin derken kafan mı güzeldi.

- Gözler yaşarmadıkça gönüllerde gökkuşağı oluşmaz.

- Başkasının önünü aydınlatırken kendi yolumuza da ışık tutarız.

- Hava soğuk, umutlar uzak. Demek ki bugün de içimizi çay ısıtacak.

- Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni; önce bana, sonra bana, sonra yine bana bak.

- Gerçek aşk şans oyunları gibi hayali bile mutlu ediyor insanı. Fakat tutturabilene aşk olsun.

- Sen gidersen sesin gider, kokun gider, yüzün gider. Ay dolanır pusularda, tenim titrer ve gecem bit

- Avucu kadar yüreği olmayan insanları kürek gibi dili var...

- Aşk bir uçurumdan düşmek gibidir, bunun için sevgiliye "yar" denilir.

ETKİLEYİCİ ANLAMLI SÖZLER

- Beni bana bırak... Seni özlemişken kavrulan sensizliğimi yaşayayım...

- Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.

- Düşmanlarını daima ama daima affet... Emin ol ki hiçbir şey onları daha fazla sinirlendiremez.

- Gözler yaşarmadıkça gönüllerde gökkuşağı oluşmaz.

- İnançlar üretme gücüne de sahiptir, yıkma gücüne de.

- Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme.

- Bulmak istersen, yeni bir yol mutlaka vardır.

- Tüm kişisel atılımlar, inanç ve Etkileyici Sözler düşüncedeki değişimle başlar...

- Kimse seni sevmiyor diye üzülme, çünkü kimse sevmeyi bilmiyor!

- Başkasının önünü aydınlatırken kendi yolumuza da ışık tutarız.

- Bütün iyi şeyler güler. Yalvarırım gülmeyi öğrenin.

- Hıçkırarak ağlayan kadını ağlatan erkek, gün gelecek başına geleceklerden habersizdir...

- Ağlamak zorunda kalıp, yalandan gülenleri gördük biz...

- Ağlamak için çok omuz gerekmez, vicdanlı gelsin yeter...

- Şiirler yarım kalsa da olur, sen gel beni tamamla olmaz mı...

En etkileyici sözler

- İnsan, evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.

- Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık "sevda" da boğulur.

- Yorma kendini; hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin.

- Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur.

- Hepimizde başkalarına katlanacak güç vardır.

- İnsan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar.

- Hava soğuk, umutlar uzak. demek ki bugün de içimizi çay ısıtacak.

- Yaşamımızın kalitesini, iletişim kaliteniz belirler.

- Kalbindeki sevgiyi her zaman koru... Onsuz bir hayat çiçekler öldüğü zaman güneşsiz bir bahçe gibidir.

-Erkekler ve kadınlar arasında arkadaşlık mümkün değildir. Tutku, düşmanlık ve sevgi bağı bulunur ama arkadaşlık asla...

GÜZEL AŞK SÖZLERİ ETKİLEYİCİ

- Yanında uyanmak bir rüyanın gerçekleşmesi ve güne başlamanın en güzel gerekçesidir.

- Senin tarafından sevilmek sadece mutluluk değil aynı zamanda muhteşem bir hediyedir.

- Senin dünyan kararsın bir ben aydınlatayım aşkımla.

- Sana bir gül vermek istiyorum ama korkuyorum sevgilim, ya seni görünce utanır da solarsa diye.

- Benim en büyük sırrım sensin. Kimseye anlatamam, sadece yaşarım o sırrı.

- Bir gün aynı deftere seninle imza atmak istiyorum.

- Mutluluğu sende bulan senindir. Ötesi misafir...

- Bütün mükemmel sevgililerin sadece kitaplarda olduğunu sanıyordum.

- Ne bakmaya doyuyorum ne de ne de bakarken doyuyorum sana.

- Aşk davaya benzer cefa çekmekte şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki!

- Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim.

Etkileyici aşk sözleri

- İnançlar üretme gücüne de sahiptir, yıkma gücüne de.

- Kadınlar kendilerini güldüren ciddi erkekleri sever, soytarıları değil. (Marilyn Monroe)

- Sevdiğiniz kişi tarafından sevilme duygusuna hiçbir duygu eşit olamaz.

- Sen benim gözümde bir damla yaş olsaydın seni kaybetmemek için asırlarca ağlamazdım.

- Ben bir deliyim, sürekli adını sayıklayan.

- Dünyanın bütün güzellikleri sende toplanmış gibi sevgili.

- Bir çift göze aşık ve diğer bütün gözlere körüm.

- Sadece bedenine değil ruhuna da değer ver ve gönlünü olgunlaştır. Çünkü kişi; bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır.

- İsterse dünyalar sizin olsun, yeter ki o benim olsun.

- Her gün filiz veren bir sevda benimkisi ve en büyütüyorsun aşkınla beni.

SEVGİLİYE ETKİLEYİCİ SÖZLER

- Aşk; sandığın kadar değil, yandığın kadardır.

- Burası gönül demliği yar. Dile dua, çaya dem, yüreğe kıdem. Aşk'a vefalı olan gelsin.

- Bir lades tutuşsak, nesine desen, sesine derim. Bilirsin yüzün aklımdadır hep, ben sesini özlerim.

- Unuturum diye uyudum, yine seninle uyandım. Belli ki uyurken de sevdim seni.

- Nasıl özlediğimi anlatsam aramızdaki yollar dağlar taşlar utanır...

- Anladım ki aşk; her iki tarafı da mağdur eden, yürekte izinsiz gösteri yapan mutluluk karşıtı bir eylem.

- Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni; önce bana, sonra bana, sonra yine bana bak.

- Aklımda olduğun sürenin yarısı kadar yanımda olsan, hiç sorun kalmayacak gibime geliyor.

- Çok güzel gözlerin vardı. İçinde kaybolacağım cinsten. Ve sanırım kayboldum...

- Aşk, ölüme kadar insanda yaşayan tek histir...

- Bir kişiyi sevmek kolaydır, vazgeçmek zordur.

- Çok sevilmeye değil, hep sevilmeye ihtiyacım var.

- Her yüreğin harcı değildir dokunmadan sevmek.

- Sen gidersen sesin gider, kokun gider, yüzün gider. Ay dolanır pusularda, tenim titrer ve gecem biter.

- Seni seviyorum diyenin sevgisinden şüphe et, çünkü aşk sessiz, sevgi dilsizdir...

- Aşk insanı hayata bağlar hayat ise insanı aşka bağlar.

- Küçücük şu yüreğimde dünyalar kadar sen var...

-Aşk da önemli olan aynı elleri tutmak değil, bir ömür hiç bırakmamaktır.

- Asla sevme, seversen ihanet etme; ihanet edeni de asla affetme...

- Belki kavga ederiz veya birbirimizi üzeriz ama ne olursa olsun hep yanımda kal bir tanem...

- Gerçek aşk şans oyunları gibi hayali bile mutlu ediyor insanı. Fakat tutturabilene aşk olsun.

ETKİLEYİCİ ÖZLÜ SÖZLER

- Gel beraber alalım nefesimizi sevdiğim. Sensiz boğazımdan geçmiyor.

- Birçok insan mutluluğu, burnunun üstünde unuttuğu gözlük gibi etrafta arar.

- Hayat yolunda çıplak ayakla dolaşma hayal kırıklarım ayağına batabilir.

- Gençliğimi sadaka verdim şu dilenci yıllara.

- En ağır işçi benim; gün yirmi dört saat, seni düşünüyorum.

- Öyle bir gel demelisin ki, mesafeler anlamını yitirmeli.

- Belki hiç bir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de beni yolumdan etmedi!

- Avucu kadar yüreği olmayan insanları kürek gibi dili var...

- Kaybedecek bir şeyimiz yok belki, ama daha kazanacak çok şeyimiz var!

- Ne bir savcı kalırdı ne de bir yasa şu insanoğlu önce kendini yargılasa...

- Aslında her insan bir romandır ve biraz kahramandır. Gün gelir anlar ki, harcadığı tek şey hayalleri değil, zamandır.

- Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene...

- İnsanlar söylediklerinizi ya da yaptıklarınızı unutur ama, onlara hissettirdiklerinizi asla unutmaz.

- Gördüğünü herkes sever, sen onda görmediğini bulacaksın. Eğer gerçek aşk istiyorsan; tene değil, kalbe dokunacaksın.

- Hava soğuk, umutlar uzak. Demek ki bugün de içimizi çay ısıtacak.

- Sevdiğin kişinin sana olan sevgisini anlaman için canını yak. çünkü kimsenin canı yanmadıkça sana gerçek yüzünü göstermez...

- Eğer bir kadın yürekten ağlıyorsa, ağlatan onun kalbine ulaşmış demektir...

- Uçurtmalar rüzgâr gücü ile değil o güce karşı koydukları için yükselirler.

- Biz dünyayı değiştirmek için yola çıkmıştık; dünyayı değiştiremedik ama dünya da bizi değiştiremedi.

- Ne demiş şair. Mutluluğu benimle bulan benimdir gerisi misafir.

- Tercihleriniz umutlarınızı yansıtsın korkularınızı değil.

- Ya farkıma vardığında, farkın kalmamış olursa?

- Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, eleştirin; basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.

- Bütün hafta, cumayı beklersin. Bütün yıl, yazı beklersin. Bütün hayatın boyunca mutlu olmayı beklersin.