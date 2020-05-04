Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi

Arjantin'in Estudiantes takımında kiralık olarak oynayan Marcos Rojo'nun, karantina sürecinde ortaya çıkan görüntüleri tecrübeli futbolcuyu zor duruma düşürecek cinsten.

Rojo'nun kardeşi tarafından sosyal medyada yayınlanan videosunda, 30 yaşındaki futbolcunun üzerinde Estudiantes'in ezeli rakibi olan Boca Juniors forması olduğu görülüyor. Bu görüntülerin Arjantinli futbolcunun başını ağrıtacağa benziyor. Görüntüler sonrasında 30 yaşındaki futbolcuya Estudiantes'in ceza vermesi bekleniyor.

ESTUDIENTES'TE KALMAK İSTİYORDU

Marcos Rojo, ocak ayından beri Estudiantes'te kiralık olarak forma giyiyor. Arjantinli bu süreçte sadece bir kez Estudiantes forması giydi. Yine de son açıklamalarından birisinde; "Eğer bana kalırsa, United ile burada bir 6 ay daha kalmayı konuşurum. Bu kadar az oynadıktan sonra gidersem insanları üzerim" demişti.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Fenerbahçe, virüs öncesi ocak ayı için Marcos Rojo'nun peşine düşmüştü. 29 yaşındaki oyuncu senelik 4 milyon Euro isterken, Fenerbahçe masaya 3 milyon Euro ile oturmuştu. Fenerbahçe, başka talipler çıkmadan işi bitirmeye çalışmıştı fakat transfer gerçekleşmemişti.