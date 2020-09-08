Esnaf menüsü yemekleri nelerdir? MasterChef Esnaf yemekleri tarifleri ve esnaf lokantası yemekleri nelerdir?

MasterChef'te bugün Esnaf menüsü yemekleri yapılacak. Yarışmacılar stüdyoda hünerlerini sergilerken izleyiciler de evlerinde bu deneyimi evlerinde yaşayacak. Peki, esnaf yemekleri tarifleri ve esnaf lokantası yemekleri nelerdir? Esnaf menüsü yemekleri nelerdir?

• Lokanta usulü mercimek çorbası

• Lokanta usulü ezogelin çorbası

• Ispanaklı yumurta

• Mantı makarna

• Kuru fasulye

• Hasanpaşa köftesi

• Macar kebap

• Tas kebabı

• Patlıcan musakka

• Ispanak Yemeği

• İşkembe Çorbası

• Kabak Mücver

• Kapuska

• Karnabahar Graten

• Kıymalı Karnıyarık

• Havuç Çorbası

• Mantar Kavurma

• Orman Kebabı

• Patlıcan Oturtma

• Süzme Mercimek Çorbası

• Tavuk sote

• Kadınbudu köfte

• Kemalpaşa tatlısı

• Fırın sütlaç

• Abant Kebabı

• Arnavut Ciğeri

• Dalyan Köfte

• Dana Rosto

• Düğün Çorbası

• Elbasan Tava

• Etli Nohut Yemeği

• Fırında Tavuk Sarma

• Güveç

• Hünkar Beğendi

• Tavuk Suyu Çorba

• Şekerpare

• İrmik Helvası

• Revani



