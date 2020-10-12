Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı izle? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm neler oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tüm dikkatleri bu haftada üze4rinde toplamaya hazır. Başarılı oyuncu OKtay kaynarca ve Sanem Çelik'in başrolünde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar ve gelcek bölğm fragmanı merak konusu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 166. SON BÖLÜM YAŞANANLAR

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler. Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur. Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer. Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 167. BÖLÜM FRAGMANI

Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer. Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar. Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar. Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister. Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister. Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir. Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir. Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanını izlemek için BURAYA tıklayın

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GENEL HİKAYESİ NEDİR?

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur… Bunu kimse konuşmaz, dillendirmez ama işlediği cürümlerin kefareti olarak hayırsever bir insana dönüşür… Hepsinin güdüsünde zenginden alıp fakire vermek vardır… Güç odaklarına karşı güçsüzleri korumak misyonlarıdır… Ta ki öfkelerine yenik düşene kadar… Öfke geldiğinde göz kararır, akıl gider, denge kaybolur. Güçlü ile güçsüz ayrımı yapılmaz…

Yeraltı dünyasının her ferdinin ideali bir gün saygın bir işadamı olmaktır… Gerçek gücün parada, makam ve mevkide olduğunu bilirler… Hayatları daha güçlünün, özgürlükleri ise devletin iki dudağı arasındadır. Bu yüzden çoğu inançlıdır, yarınları yoktur, bugünü yaşarlar… Bu ailenin kadınlarının ise dünleri yoktur, bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir… Ailenin erkekleri eve para getirmek durumundayken, kadınları bu paranın kaynağını sorgulamaz… Sıradan bir aile gibi, içine düşülen dünyanın bir tercih olmadığı bir kader olduğuna inanılır… İyi ya da kötü…