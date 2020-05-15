Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı

İngiltere'de 30 yaş ve altındaki en zengin sporcuları listesine eski Trabzonsporlu Daniel Sturridge damga vurdu.

22 milyon pounnd (yaklaşık 190 milyon TL) serveti bulunan İngiliz oyuncu, listede şu an bir takımı olmayan tek oyuncu olarak dikkat çekti.

Sturridge'in kendine ilk 10'da yer bularak şimdilik Virgil van Dijk, Mohamed Salah gibi isimlerin önünde yer aldı. Listeye futbolcular ve ağırlıklı olarak ise Premier Lig oyuncuları damga vurdu.