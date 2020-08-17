Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu

Yıllar önce Esra Erol ve Zuhal Topal'ın sunuculuk yaptığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, bu sefer de ailesiyle gündeme geldi. Fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendikten sonra sosyal medya paylaşımlarını artıran Gürdal'ın kız kardeşi de gündem oldu.

Ablasının paylaşımlarıyla tanınan Hamide Gürdal, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Hanife'ye hiç benzemeyen Hamide, pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

İşte Hamide Gürdal'ın dikkat çeken paylaşımları...