Eski Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Diana Taurasi, Space Jam 2'de rol alacak

Basketbol tarihine damga vurmuş olan Michael Jordan'ın başrolünde yer aldığı 1996 yapımı Space Jam, Jordan'ın popülaritesini arkasına alarak o dönem özellikle genç ve çocuk sinemaseverler arasında kült bir filme dönüşmüştü.

Buggs Bunny, Donald Duck gibi sevilen karakterlerden oluşan Looney Tunes'un kurtuluşunun bir basketbol maçına bağlı olmasıyla gelişen olayları anlatan film, dünya genelinde $230 milyon hasılat elde etmişti.

Her ne kadar devam filmi için Michael Jordan'a hem yapımcılardan hem de hayranlardan düzenli bir talep olsa da "basketbol tarihinin en iyisi" olarak gösterilen ünlü oyuncu bu teklifleri her seferinde reddetmişti. Hayranların Space Jam 2 beklentisini gerçekleştirecek isim ise, günümüz basketbolunda Jordan'ın tahtına aday durumunda bulunan yıldız oyuncu LeBron James oldu.

DIANA TAURASI DE OYUNCULAR ARASINDA

Geçtiğimiz yıl filmin hazırlıklarına başlandığı belirtilerek filmde, Damien Lillard, Anthony Davis, Klay Thompson gibi ünlü NBA oyuncuları ile daha önce Türkiye'de de forma giymiş olan WNBA efsanesi Diana Taurasi gibi isimler yer alacak.

23 TEMMUZ'DA GÖSTERİME GİRECEK

LeBron James'in yeni Looney Tunes formasıyla gözüktüğü ilk görüntü de yayınlandı. Malcolm D. Lee'nin yönettiği Space Jam: A New Legacy, 23 Temmuz 2021 tarihinde ülkemizde gösterime girecek.