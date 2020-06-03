Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, ünlü sunucu Saba Tümer'in Instagram canlı yayınına konuk oldu.

Saba Tümer'in "Soyunma odasında donla mı duş alıyordunuz?" sorusu üzerine Galatasaraylı eski futbolcu, "Yabancılar rahat. Biz donla duş alıyorduk" yanıtını verdi.

"YİNE ÇOK EĞLENDİK"

Yayın sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Tümer, "Yine çok eğlendik. Seviyorum seni Ümit Karan" mesajını yayınladı.