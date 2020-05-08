Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı

2008-2009 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Michael Skibbe'nin evindeki tecavüz olayı mahkemeye taşındı.

Şu sıralar Borussia Dortmund'un 23 yaş altı takımını çalıştıran Skibbe'nin, dördüncü eşinin kardeşi Yosef M., tecavüzden 8.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alman teknik adamın mahkemede "80 bin Euro verelim ve adresinin evimizde olduğunu gösterelim, hapis cezası almasın" teklifini davanın hakimi reddetti.

Eyalet Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, zanlının en az iki tecavüzü, Skibbe'nin villasında gerçekleştirdiği ve eve getirdiği kadınlara ilaç verip etkisiz hale getirerek tecavüz ettiği açıklandı.

MAHKEMEYİ EŞİYLE BİRLİKTE İZLEDİ

Düsseldorf'taki mahkemeyi Michael Skibbe ve zanlının ablası olan eşi birlikte izledi. Eyalet Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, zanlının en az iki tecavüzü, Skibbe'nin villasında gerçekleştirdiği ve eve getirdiği kadınlara ilaç verip etkisiz hale getirerek tecavüz ettiği açıklandı.

Mahkeme Başkanı Bettina Reucher-Hodges, kararı açıklarken, "Siz canavarca hisle hareket ettiniz. Bunlardan biri genç bir kızdı ve siz onun güvenini, hayatını mahvettiniz. Bazı eğilimlerinizi kontrol edemiyorsunuz. Genç kızları sizden korumalıyız" dedi.