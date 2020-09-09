Eski Futbolcu silah kaçakçılığından tutuklandı

Esenyurt'ta polis ekiplerince düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan eski Süper Lig futbolcusu M.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

09.09.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.09.2020 12:46
Esenyurt'ta polis ekiplerince düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan eski Süper Lig futbolcusu M.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik Esenyurt'ta operasyon gerçekleştirdi. Silah sevkiyatı yapacağı öğrenilen bir araca düzenlenen  operasyonda, kaçak silahlarla yakalanan eski Süper Lig futbolcu M.A., gözaltına alındı. Eski futbolcunun aracı ve yaşadığı evde yapılan aramalarda 20 adet tabanca, 20 adet boş şarjör 20 adet silah kutusu ele geçirildi.   Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen eski futbolcu M.A., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

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M.A.'nın, geçtiğimiz hafta Sultangazi'de tekstil atölyesi olarak kullanılan ancak silah üretimi yapıldığı belirlenen yere yapılan operasyonda yakalanan kişilerle bağlantılı olduğu tespit edildi. Atölyede çok sayıda yasa dışı silah ve silah yapım aparatı ele geçirilmişti.


- İstanbul