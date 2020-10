Bulduğu eski cipleri yenileyerek ilk günkü haline getiriyor

Off-road tutkunu Kadir Badur, ciplere olan tutkusunu farklı bir boyuta taşıdı. Badur eski ve kullanılmaz hale gelen cipleri alıp, kendi tasarladığı parçaları da kullanarak, araçlara yeniden kullanıma sunuyor. Far korkulukları, merdiven, klima, hidrolik direksiyon, araç tavan bagajları yenilenen araçlar Badur'un kendi dizayn ettiği malzemelerin de monte edilmesiyle yeni bir görünüm kazanıyor.

EN AZ 9 AYDA TAMAMLANIYOR

Bir aracın restorasyonunun 9 ayda tamamlandığını belirten Badur, "Aldığımız araçları ciddi bir restorasyon sürecine sokacak olduğumuz için öncesinde motor ve mekanik anlamında bir sıkıntı var mı bunları kontrol ediyoruz. Sıkıntılı motor, şanzıman ve diferansiyel anlamında taşıyıcı olan bütün problemleri ortadan kaldırıyoruz. Bu sorunları kaldırdıktan sonra araç kaportaya giriyor. Daha sonrasında araç elektrik işleri, cam işleri başlıyor. Hepsi bittikten sonra aracın döşemesiyle ilgili işlemler bitiyor. Genel anlamda eksikliklerine de bakılıyor. Genel olarak 9 ayı bulan projeler oluyor. 9 aydan önce hiçbir aracı bitirmeyi başaramadım. 1 yıl veya 2 yıl süren projeler var" dedi.

"DAHA ÇOK YURT DIŞINA YAPIYORUZ"

Her araçta farklı tasarımlar yaptıklarını ifade eden Badur, "Daha çok kendi kimliğimizi, kişiliğimizi katarak, severek, aşkımızı ortaya koyarak, çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız hiçbir araç bir sonraki ile aynı olmuyor. Bu araçlarla ilgili 500'e yakın parça yaptım. Her araç birbirinden farklı kimlikte oluyor. 87 model araçlardan 95 model araçlara kadar yapıyoruz. İlgi oldukça fazla. Daha çok yurt dışına araç yapıyoruz. 1 ay önce Amerika'ya bir araç yolladım. Burada işçilik maliyetleri oraya göre daha düşük olduğu için Türkiye daha cazip oluyor. Dünyanın her yerinden bu araçlara ilgi var" diye konuştu.