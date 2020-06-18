Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım

Bir dönem Boca Juniors forması giyen Guillermo Marino, futbolculuğu döneminde bir idmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldığını ileri sürdü.

Marino, bu konuda o dönemki takım arkadaşı Gustavo Lorenzetti'yi ikna etmeyi başardı.

"UZAYLILARIN KAÇIRDIĞINI İDDİA ETTİ"

Gustavo Lorenzetti, takım arkadaşının sözleri hakkında, "Guillermo, uzaylılar tarafından kaçırıldığı için bir idmana geç geldiğini söyledi. Guille, iki gün sonra gelip bunu söyledi. O akıllı bir adamdır, herkes onu bilir" dedi.

Detaylı bir hikaye anlatan takım arkadaşı sayesinde Lorenzetti de uzaylıların varlığına inanıyor. Lorenzetti, takım arkadaşının hikayesini, "Uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra, onun ruhunu çıkarıp analiz ettiklerini anlattı" sözleriyle özetledi.