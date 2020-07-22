Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'ı Premier Lig'e taşıdı.

İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında sahasında Queen Park Rangers ile 2-2 berabere kalan West Bromwich, çıkma mücadelesi verdiği Brentford'un evinde 2-1 yenilmesinin ardından sezonu 2. sırada tamamladı ve Premier Lig'in yolunu tuttu.

Sezonu lider tamamlayan Leeds United, sezonun bitimine 1 hafta kala bir üst lige çıkmayı garantilemişti.

Gelecek sezon İngiltere Premier Lig'inde mücadele edecek 3. takım Brentford, Fulham, Cardiff City ve Swansea City arasında oynanacak play off maçları sonrasında belli olacak.