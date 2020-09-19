Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kültür-Turizm Başdanışmanı ve Yurt Gazetesi yazarı İsmet Orhan, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında durumun kötüye gittiğini ve hayatından umudun kesildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orhan, özel bir hastanede 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'la ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: "Her şeye rağmen, medeni duruşu vardı… Cumhuriyet değerlerine saygılıydı… Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umut kesildiğini öğrendim doktorlarından…"

2017 yılında oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybeden Mesut Yılmaz, bu sene beyin ameliyatı geçirmiş ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.

1991'DE BAŞBAKAN OLMUŞTU

72 yaşındaki Mesut Yılmaz Anavatan Partisi kurucu üyeleri arasında yer almıştı. İlk defa 1983 Türkiye genel seçimleri'nde ANAP Rize milletvekili olarak meclise girdi. 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükümetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirildi. ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan oldu. 1995 Türkiye genel seçimleri'nin ardından kurulan koalisyon hükümetinde tekrar başbakan olarak görevlendirildi. 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı. 2000-2002 arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer aldı. Partisi 2002 seçimlerinde meclise giremeyince istifa etti. 2007 genel seçimlerinde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girdi. 15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etti. 2004 yılında Yüce Divan'da yargılandı. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan oldu.