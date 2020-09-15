HDP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi

HDP'li Ağrı Eski Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım etmek" suçundan Ağrı 1'nci Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Sakık ve avukatı katılmadı.Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Sırrı Sakık'ın çeşitli suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM ETME SUÇUNDAN 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sakık'a "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 8 ay, "terör örgütüne yardım etme" suçundan da 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.