Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı

İtalyan basını, Atalanta'da bu sezon harikalar yaratan Josip Ilicic'in ağır bir depresyona girdiğini ve futbolu bırakmayı düşündüğünü yazdı. 32 yaşındaki futbolcunun bu ruh halinin sebebinin ise ihanet olduğu öne sürüldü.

EŞİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI, İDDİALARI ÇÜRÜTTÜ

Habere göre Ilicic, eşine sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiğinde onu başka biriyle yakaladı. Sloven futbolcunun yaşadığı bu olay sonrası, 32 yaşında emekli olmaya kadar gidebilecek bir depresyona girdiğinin altı çizildi.

Josip Ilicic ise bu iddialara, eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. İhanet iddialarını çürüten 32 yaşındaki golcü, paylaştığı fotoğrafla haberleri ti'ye almış oldu.