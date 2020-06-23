Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde bir sokak göle döndü. Özellikle bodrum katlarda bulunan daireler 2 dakika içerisinde suyla doldu.

BİR ÇOCUK MAHALLELİ TARAFINDAN KURTARILDI

Sel felaketinin yaşandığı sokakta çocuğun çıkarılma anı vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, suyun bastığı bodrum katından bir çocuğun mahalleli tarafından kurtarılarak hızlı bir şekilde götürüldüğü görülüyor. Bir başka görüntüde ise sel suyu ile dolan sokak kameraya yansıyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Valiliği; Esenyurt yoğun yağış sonrası oluşan dere taşması nedeniyle Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokakta bulunan binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuğun kurtarıldığını açıkladı.