Eşek sütü sabunu nedir? Eşek sütü sabunu faydaları nedir? Eşek sütü sabunu nerelerde kullanulır? Eşek sütü sabunu nasıl kullanılır?

Çeşitli kullnım alanı ile birçok faydası bulunan eşek sütü, kozmetik dünyasının vazgeçilmez ürünüdür. Eşek sütü daha çok kozmetik sektöründe kullanılır. Peki, eşek sütü nedir? Eşek sütü faydaları nelerdir? Eşek sütü nerelerde kullanılır?

EŞEK SÜTÜ SABUNU NEDİR?

Eşek sütü sabunu eski yıllardan beri beslenme ve kozmetik amaçlı kullanılmaktadır. Anne sütüne en yakın olan eşek sütü en doğal hali ile ve yapısı bozulmamış şekilde hazırlanan sabunlardır.

EŞEK SÜTÜ SABUNU FAYDALARI NELERDİR?

Eşek sütü sabunu yaşlanmanın etkilerini geciktirerek genç bir görünüm sağlar.

Cildi yeniler ve kırışıklıkları giderir.

Cildin nem oranını dengeleyerek daha sıkı bir cilt oluşumunu sağlayan eşek sütü sabunu, kuruyan ve yıpranan ciltleri onarmaktadır.

Cilt lekeleri üzerinde de etkili olan eşek sütü sabunu, cilt yüzeyinde oluşan renk kusurlarının giderilmesinde çok etkilidir. Yaşlılıkta görülen cilt lekelerine karşı hücre yenileyici özelliği ile direnç sağlayan eşek sütü sabunu, sağlıklı bir cilt görünümü sağlar.

Cildin maruz kaldığı tahriş ve yıpranmalara karşı koruyucu etki sağlayan eşek sütü sabunu, ciltteki ölü hücreleri uzaklaştırarak cildi temizler.

Her yaşta ortaya çıkabilen akne ve sivilceleri eşek sütü sabunu ile sorun olmaktan çıkıyor.

Siyah nokta, sivilce ve aknelere karşı etkili olan özel ürünümüz eşek sütü sabun, cilt yüzeyini pürüzsüz ve kadifemsi bir görünüme kavuşturuyor.

İçeriğinde bulunan zengin besleyici maddeler, ciltte bulunan hasarlı hücrelerin yenilenmesini ve cilt sağlığının güvence altına alınmasını sağlıyor.Sedef ve egzama gibi birçok cilt sorunu, eşek sütü sabunu ile doğal yoldan çözüme kavuşabiliyor.

Eşek sütü sabunu, sadece cilt değil saç üzerinde de kepek giderici ve saç yenileyici özellikleri ile kişisel bakım ürünleriniz için de en özel ürün haline gelecek.

EŞEK SÜTÜ SABUNU NERELERDE KULLANILIR?

Kozmetik sektörünün çoğu ürününde bulunan eşek sütü, sağladığı faydalar ile cilde iyi gelmektedir. Eşek sütü sabun olark teizlikte ve kozmetikde kullanılır. Eşek sütü ayrıca yemeklerde de kullanılır.

EŞEK SÜTÜ SABUNU NASIL KULLANILIR?

Sabunu yüzünüzde köpürtün. 1-2 dakika bekletip ılık su ile durulayın. Cilt yapınıza göre ikinci kez tekrar edin. Islak saçta köpürtün. 1-2 dakika bekleyip ılık su ile durulayın. Göz ile temasından kaçının.