Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla operasyon gerçekleştirildi. Ülke ekonomisinin yüzde 60'ını kontrol eden Makhlouf'a 300 milyon dolar vergi cezası verildi.

ESED'E MEYDAN OKUDU

Kendisine verilen sürenin dolmasına 2 gün kala çalışanları gözaltına alınan Makhlouf, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerle Esed'e meydan okudu. Makhlouf, milyonlarca dolar vergi ödemesine yönelik baskı ile karşı karşıya olduklarını dile getirerek, çalışanlarının "insanlık dışı bir şekilde" gözaltına alındığını söyledi.

"ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ TUTUKLAYARAK BASKILARA BAŞLADILAR"

Makhlouf, "Şirketlerimden uzaklaştırmamı, söylediklerini yapmamı istiyorlar. Gözlerim bağlanmış bir halde cevap veremiyorum. Şirketlerdeki üst düzey yöneticileri tutuklayarak baskılara başladılar. Baskı kabul edilemez bir şekilde başladı ve güvenlik güçleri insanlık dışı bir şekilde çalışanlarımızı tutukladı" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İNSANLARIN ÖZGÜRLÜKLERİNE SALDIRMAYA BAŞLADI

Esed'e seslenen Makhlouf, "Güvenlik güçleri insanların özgürlüklerine saldırmaya başladı. Bu insanlar, sizin sadık destekçileriniz. Durum tehlikeli ve bu durum devam ederse ülkenin durumu çok zor olacak. Bugün şirketlerimden ayrılmam ve gözlerim bağlıyken talimat vermem istendi" dedi.

Rami Makhlouf, telekomünikasyon imparatorluğu Syriatel'in sahibi.