Erzurumspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao'nun transferinde sona yaklaştı

Bir yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönen Erzurumspor, bu kez ligde kalma konusunda emin adımlar atmak istiyor. Bu doğrultuda Gabriel Obertan ile sözleşme uzatan lacivert beyazlılar, golcü transferi konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce ülkemizde Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Fernandao ile görüşen Erzurum temsilcisi, oyuncunun kulübü Bahia'yı da ikna etti. 33 yaşındaki yıldız da yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda önemli yol kat edildi.

8 MAÇTA 3 GOL ATTI

Önümüzdeki günlerde imzaya gelmesi beklenen Fernandao, bu sezon çıktığı 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti.

AYRILMA TALEBİNİ BİLDİRDİ

33 yaşındaki futbolcunun Bahia ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ülkesinde mutlu olmayan ve başka bir takımdan teklif almadığı öğrenilen yıldız oyuncunun ayrılma isteğini yönetime ilettiği bildirildi.

(Akşam)