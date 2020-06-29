Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini alınca ne yaptı?

Survivor 2020'den sakatlığı nedeniyle elenmek zorunda kalan Ersin Korkut, haftalar sonra Türkiye'ye döndü. Köpeği Mesi'in ölümüm hakkında konuşa Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı anları anlattı.

ERSİN KORKUT, KÖPEĞİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALINCA NE YAPTI?

Eleme konseyin yayınladığı gün Acun Ilıcalı'nın evine gittiğini söyleyen Ersin, o anları şu sözlerle anlattı: "Evde Mes'in aynısını gördüm. Hemen 'Mes, oğlum' diye seslendim. Ancak sakallarım falan olunca beni tanıyamadı diye düşündüm. Sonra Acun abi bana 'O senin köpeğin değil Ersin, bir Yılmaz Erdoğan'ı arar mısın?' dedi. Ben de bahçeye çıkıp Yılmaz abimi aradım."

Ersn Korkut sözlerine şöyle devam etti, "Mes zaten 13 yaşındaydı, bıraktığım kişi bir sabah kalktığında ölü bulmuş, Mesut'la hemen veterinere götürmüşler ama vefat etmiş. Haberi aldıktan sonraki günler çok kötü oldu. Başta Acun abi olmak üzere herkes bana çok destek oldu."