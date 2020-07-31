Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor

Fenerbahçe'nin başına geçmek için gün sayan teknik direktör Erol Bulut'un, Aytemiz Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı da sarı lacivertli kulübe getireceği iddia edildi.

31.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:43

Fenerbahçe'de yeni sezondaki kadro planlamasında bir kez daha savunma operasyonu yapılacak. Sarı-Lacivertliler ilk olarak defans hattını sağlamlaştırmak için kolları sıvadı.

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TRT Spor'da yer alan habere göre; Sarı Lacivertli ekip, Alanyaspor'un tecrübeli stoperi Steven Caulker'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Takımın başına geçmeye hazırlanan Erol Bulut, öğrencisini sarı lacivertlilere getirmeyi istediği ifade edildi.

37 MAÇTA 7 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. Steven Caulker'ın turuncu lacivertlilerle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.