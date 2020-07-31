Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor

Fenerbahçe'de yeni sezondaki kadro planlamasında bir kez daha savunma operasyonu yapılacak. Sarı-Lacivertliler ilk olarak defans hattını sağlamlaştırmak için kolları sıvadı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Sarı Lacivertli ekip, Alanyaspor'un tecrübeli stoperi Steven Caulker'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Takımın başına geçmeye hazırlanan Erol Bulut, öğrencisini sarı lacivertlilere getirmeyi istediği ifade edildi.

37 MAÇTA 7 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. Steven Caulker'ın turuncu lacivertlilerle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.